Британський підводний човен із ракетами Tomahawk наблизився до Ірану: ЗМІ дізнались деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

За даними джерел видання, підводний човен HMS Anson вийшов з порту в Перті 6 березня і вже зайняв позицію в північній частині Аравійського моря.

Як зазначили співрозмовники, британська армія тепер має можливість завдати удару по Ірану у разі ескалації конфлікту.

"Anson буде тихо ховатися. Прем'єр-міністру та командувачу морських операцій повідомлять, де вона знаходиться, і, звичайно ж, Службі підводних човнів, але її місцеперебування не буде широко відоме", - розповіло джерело.

Співрозмовник уточнив, що ВМС можуть швидко встановити субмарину на позиції, де вона може залишатися тижнями.

Водночас Міністерство оборони Британії відмовилося коментувати розташування HMS Anson, заявивши, що не розкриватиме деталі поточних операцій і розгортань.

За інформацією ЗМІ, HMS Anson щодоби піднімається ближче до поверхні для зв’язку з командуванням у штаб-квартирі PJHQ у Нортвуді (Лондон). У разі рішення про атаку наказ про відкриття вогню може надати керівник спільних операцій після схвалення прем’єр-міністра.

Це відбувається на тлі рішення британського прем’єра Кіра Стармера дозволити США використовувати британські бази для ударів по іранських об’єктах, зокрема для захисту судноплавства в районі Ормузької протоки.

Що відомо про HMS Anson

Підводний човен озброєний ракетами Tomahawk Block IV дальністю до 1000 миль і важкими торпедами Spearfish.

Він розрахований на екіпаж із 98 осіб і може автономно перебувати в морі до трьох місяців. Ядерний реактор субмарини не потребує перезаправки протягом 25 років.