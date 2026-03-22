Иран может достичь ракетами Лондона и Парижа, - The Times

По данным дипломатических и разведывательных источников издания, две ракеты, запущенные Ираном по британской военной базе в Диего-Гарсии, стали предупредительным сигналом для Европы. Это считается самым дальним запуском ракет Ирана на сегодня.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ракета смогла преодолеть около 4000 км. "Иранский террористический режим представляет глобальную угрозу... с ракетами, способными достичь Лондона, Парижа или Берлина", - заявили израильские военные.

В то же время достоверно неизвестно, достигли ли ракеты Диего-Гарсии. Первая ракета была перехвачена американским кораблем, вторая упала после пролета около 3200 км, примерно в 640 км от американо-британского форпоста на островах Чагос.

20 марта Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по иранским объектам, которые угрожают кораблям в Ормузском проливе.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что премьер Британии Кир Стармер "подвергает опасности жизни британцев".

Между тем специалисты из Тель-Авивского института национальной безопасности отметили, что запуски демонстрируют беспрецедентные баллистические возможности Ирана.

"Сегодня это ракеты; завтра это может быть ядерное оружие. Действительно беспокоит то, что у иранского руководства сейчас нет системы сдержек и противовесов", - рассказали они The Times.

По словам одного из дипломатов, цель Ирана была не нанести удар по Диего-Гарсии, а предупредить Великобританию и европейских союзников, которые поддерживают США и Израиль в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Собеседник добавил, что ракета, вероятно, ранее не была известна в арсенале Ирана.

"Если ракета будет запущена с севера Ирана, ее дальность действия может охватить всю Европу", - предостерег он.