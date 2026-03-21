Іран атакував військову базу США та Британії в Індійському океані, - ЗМІ
Іран запустив дві балістичні ракети по американо-британській військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та WSJ.
Що сталося
Уночі 21 березня Іран випустив дві балістичні ракети середньої дальності в бік бази. За даними WSJ, вони її не досягли.
Агентство Mehr назвало атаку "значним кроком", додавши: "дальність дії іранських ракет перевищує те, що ворог раніше уявляв".
База Дієго-Гарсія розташована приблизно за 4000 кілометрів від Ірану - це вдвічі більше, ніж той ліміт у 2000 кілометрів, який міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв минулого місяця.
Одна з ракет не долетіла до цілі, а іншу збив американський військовий корабель-перехоплювач.
База Дієго-Гарсія вважається одним з найстратегічніших військових об'єктів США за межами Близького Сходу. З острова США можуть розгортати бомбардувальники, ядерні підводні човни та есмінці.
Удари по Ізраїлю
Вранці у суботу Іран обстріляв і центральний Ізраїль. Одна з балістичних ракет несла касетну боєголовку - вона вразила кілька об'єктів у місті Рішон-ле-Ціон, зокрема дитячий садок.
Рятувальники виявили кратер від вибуху. Інформації про постраждалих не надходило.
У відповідь ЦАХАЛ оголосив про удари по об'єктах у Тегерані.
Саудівська Аравія заявила, що перехопила щонайменше 20 іранських безпілотників на сході країни.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США запросили дозвіл на використання британських військових баз для ударів по Ірану.
Лондон, з огляду на дії Тегерану, погодився.
Тим часом через загострення ситуації в регіоні США терміново перекидають тисячі військових на Близький Схід. При цьому частину сил відправляють раніше терміну, який обговорювався до цього.