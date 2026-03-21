Іран атакував військову базу США та Британії в Індійському океані, - ЗМІ

Іран запустив дві балістичні ракети по американо-британській військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та WSJ .

Що сталося

Уночі 21 березня Іран випустив дві балістичні ракети середньої дальності в бік бази. За даними WSJ, вони її не досягли.

Агентство Mehr назвало атаку "значним кроком", додавши: "дальність дії іранських ракет перевищує те, що ворог раніше уявляв".

База Дієго-Гарсія розташована приблизно за 4000 кілометрів від Ірану - це вдвічі більше, ніж той ліміт у 2000 кілометрів, який міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв минулого місяця.

Одна з ракет не долетіла до цілі, а іншу збив американський військовий корабель-перехоплювач.

База Дієго-Гарсія вважається одним з найстратегічніших військових об'єктів США за межами Близького Сходу. З острова США можуть розгортати бомбардувальники, ядерні підводні човни та есмінці.

Фото: де розташована база Дієго-Гарсія в Тихому океані (скриншот Google Maps)

Удари по Ізраїлю

Вранці у суботу Іран обстріляв і центральний Ізраїль. Одна з балістичних ракет несла касетну боєголовку - вона вразила кілька об'єктів у місті Рішон-ле-Ціон, зокрема дитячий садок.

Рятувальники виявили кратер від вибуху. Інформації про постраждалих не надходило.

У відповідь ЦАХАЛ оголосив про удари по об'єктах у Тегерані.

Саудівська Аравія заявила, що перехопила щонайменше 20 іранських безпілотників на сході країни.