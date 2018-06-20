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Иран - Испания: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    20.06.2018 - 14:52
Фото: "Казань Арена", где состоится матч Иран - Испания (twitter.com/SEFutbol)
Фото: "Казань Арена", где состоится матч Иран - Испания (twitter.com/SEFutbol)

Где и когда начнется поединок группы B ЧМ-2018

Сборные Ирана и Испании встретятся во втором туре группы B чемпионата мира по футболу 2018. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо являются испанцы.

20 июня 21:00
Казань, стадион "Казань Арена"

 

Команды Ирана и Испании встретятся 20 июня, стартовый свисток - в 21:00 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Также игру будут транслировать белорусский "Беларусь 5" и российский "Первый канал".

Напомним, сборная Сенегала со счетом 2:1 одержала победу над Польшей в последнем матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Португалия - Марокко: где смотреть матч Иран - Испания: онлайн трансляция
Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Иран, онлайн, сборная Испании  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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