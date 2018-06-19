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ЧМ-2018: Сенегал обыграл Польшу в последнем матче первого тура

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    19.06.2018 - 20:10
Фото: Польша - Сенега (twitter.com/premierleague)
Фото: Польша - Сенега (twitter.com/premierleague)

Африканцы открыли счет благодаря двум ошибкам поляков

Сборная Сенегала одержала победу над Польшей в последнем матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.

Сенегал вышел вперед 37 минуте после автогола защитника соперника Тиаго Чонека. В середине второго тайма поляки ошиблись в защите, голкипер Войцех Щенсны за пределами своей штрафной пролетел мимо мяча, и М'Байе Ньянг забил второй гол в пустые ворота. На 86 минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк отыграла один гол.

В следующем туре группового этапа ЧМ-2018 Сенегал сыграет с Японией, а Польша - с Колумбией. Оба матча состоятся 24 июня.

Напомним, сборная Японии одержала историческую победу над Колумбией в матче группы H чемпионата мира-2018. Впервые в истории турнира азиатская команда обыграла сборную из Южной Америки.

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Теги публикации: Польша, ЧМ-2018, Сенегал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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