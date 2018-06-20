Іран - Іспанія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи B ЧС-2018

Збірні Ірану і Іспанії зустрінуться у другому турі групи B чемпіонату світу з футболу 2018. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на каналі "Інтер". На думку букмекерів, фаворитом протистояння очікувано є іспанці.

20 червня 21:00

Казань, стадіон "Казань Арена"



Команди Ірану і Іспанії зустрінуться 20 червня, стартовий свисток - о 21:00 за київським часом. Поєдинок в прямому ефірі в Україні покаже телеканал "Інтер". Також гру транслюватимуть білоруський "Білорусь 5" і російський "Перший канал".

Нагадаємо, збірна Сенегалу з рахунком 2:1 здобула перемогу над Польщею в останньому матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2018.