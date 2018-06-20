РБК-Украина проведет трансляцию поединка группы B на ЧМ-2018

Иран - Испания. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". Сборные Ирана и Испании встретятся во втором туре группы B чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния ожидаемо являются испанцы.

20 июня 21:00

Казань, стадион "Казань Арена"

После первого тура иранцы лидируют в группе В с тремя очками, у испанцев - пока всего одно. Во второй игровой день ЧМ-2018 Марокко подарила победу сборной Исламской Республики Иран, забив в свои ворота на последних секундах добавленного времени (1:0). Криштиану Роналду сделал хет-трик и позволил чемпионам Европы свести вничью матч с Испанией (3:3).

Подопечные Карлуша Кейруша смотрелись чуть хуже на фоне соперника. За весь тайм иранцы не нанесли ни одного удара по воротам Марокко, а единственный мяч перед самым финальным свистком в свои ворота отправил марокканец Азиз Бухаддуз. Таким образом, команда добилась всего лишь второй победы за всю историю выступлений на чемпионатах мира.

Первая битва футбольных грандов на ЧМ-2018 оправдала ожидания. Игроки сборной Испании стартовали с непростого матча против команды Португалии. Потрясающие пасы и финты, ошибка Начо, пенальти... На хет-трик Криштиану Роналду "фурия роха" ответила дублем Диего Косты и великолепным результативным ударом Начо.