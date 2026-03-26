Наземна операція США в Ірані може початись найближчим часом, - WSJ

Американська наземна операція в Ірані планується і потенційно може розпочатися найближчим часом.

Як передає РБК-Україна , про це заявив журналіст WSJ з посиланням на три джерела у Сенаті США.

"Принаймні троє республіканців у Конгресі, включаючи голів Збройних сил Палати представників та Сенату, рішуче натякають на те, що наземна операція в Ірані планується і потенційно може розпочатися найближчим часом", - написав він.

США почали накопичувати наземні війська поблизу Ірану, останніми днями перекинувши тисячі додаткових морських піхотинців та десантників на Близький Схід.

Очікується, що цього тижня військовий корабель з тисячами морських піхотинців перейде під контроль Центрального командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході.

Пентагон також розпочав підготовку тисяч швидкорозгортаних десантників, які потенційно можуть приєднатися до 50 000 військовослужбовців, про які раніше повідомлялося в цьому районі в рамках конфлікту під назвою операція "Епічна лють".

Як відомо, на тлі заяв про наземну операцію США Тегеран нарощує оборону острова Харг - головний нафтовий осередок Ірану, який вже був атакований Вашингтоном, а президент Дональд Трамп обіцяв повторити удари.