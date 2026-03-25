ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Міни, війська і ППО: Іран нарощує оборону острова Харг через загрозу операції США, - CNN

23:49 25.03.2026 Ср
2 хв
Існують побоювання, що ймовірна операція США може спричинити втрату американських військ
aimg Едуард Ткач
Міни, війська і ППО: Іран нарощує оборону острова Харг через загрозу операції США, - CNN Фото: у Трампа бачать захоплення острова як спосіб відкрити Ормузьку протоку (Getty Images)

Іран останніми тижнями нарощує оборону острова Харг до захисту від потенційної наземної операції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами кількох джерел, знайомих з оцінками американської розвідки, Іран останніми тижнями розставляє пастки, а також перекидає на острів Харг додатковий військовий персонал і засоби ППО.

Крім цього, Іран розставляє протипіхотні та протитанкові міни навколо острова, зокрема на береговій лінії, де війська США потенційно можуть здійснити десантну операцію, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про її проведення.

CNN пише, що адміністрація Трампа розглядає можливість використання американських військ для захоплення цього острова як важеля тиску на іранців, щоб змусити їх знову відкрити Ормузьку протоку.

Видання пояснює, що хоч це крихітний острів на північному сході Перської затоки, але це життєво важливий економічний канал для Ірану, через який проходить приблизно 90% експорту країни.

Однак американські офіційні особи та військові експерти заявляють, що така наземна операція пов'язана зі значними ризиками, включно з великими втратами серед американських військовослужбовців.

Джерела кажуть, що острів має багаторівневу оборону, і останніми тижнями іранці перекинули туди додаткові зенітно-ракетні комплекси.

Одне з джерел кажуть, що деякі союзники президента США ставлять серйозні запитання щодо необхідності проведення подібної операції, оскільки успішне захоплення острова саме по собі не розв'яже проблем, пов'язаних з Ормузькою протокою і монополією Ірану на світовому енергетичному ринку.

Водночас ізраїльське джерело попередило про побоювання, що захоплення Харга може призвести до атак іранських безпілотників і переносних зенітно-ракетних комплексів, що спричинить загибель американських військових.

"Є надія, що вони не підуть на такий ризик і замість цього обстріляють нафтові родовища, але передбачити це неможливо", - додало джерело.

Мир чи війна

Нагадаємо, днями стало відомо, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, щоб припинити бойові дії на Близькому Сході. Однак в Ірані його розкритикували, назвали "надмірним" і висунули власні умови припинення війни. Принаймні така інформація була в ЗМІ.

Однак увечері 25 березня речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що повідомлення про відмову Ірану від мирного плану США не відповідає дійсності. За її словами, переговори між сторонами тривають.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
Новини
РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою