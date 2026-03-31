UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран готує атаки на Google, Apple, Boeing: чому КВІР оголосив війну техногігантам

18:40 31.03.2026 Вт
2 хв
У перелік потрапило 18 компаній США
aimg Олена Чупровська
Фото: Іран погрожує Apple, Google та Tesla (Getty Images)

Іранський КВІР з 1 квітня почне атакувати об’єкти Google, Apple, Microsoft та Nvidia та інших американських техногігантів на Близькому Сході.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Tasnim, про це йдеться в офіційній заяві оборонного департаменту КВІР.

Читайте також: США знову послабили санкції проти РФ: що вивели з-під обмежень

Згідно з заявою, це стане відповіддю на вбивства іранців, у яких Тегеран звинувачує американські ІТ-технології.

Чому Іран обрав такі цілі

Іранські військові звинувачують американські компанії у шпигунстві. На думку КВІР, саме штучний інтелект та цифрові мережі допомагають США та Ізраїлю відстежувати цілі для нападів.

"Тож хто б не напав на тебе, нападай на нього, як він напав на тебе", - наголошується у заяві.

Кого внесли до "чорного списку"

Тегеран визначив 18 законних цілей для помсти. Серед них:

  • виробники техніки: Apple, HP, Intel, Dell;

  • ІТ-гіганти: Microsoft, Google, Meta, Oracle;

  • розробники ШІ та авіації: Nvidia, Palantir, Boeing;

  • фінансові та енергетичні структури: J.P. Morgan, Tesla, GE.

В Ірані радять працівникам згаданих установ негайно звільнитися, щоб зберегти життя. Заклик стосується офісів компаній у всіх країнах регіону.

Мешканцям сусідніх з офісами вказаних цілей будинків також рекомендується покинути їх.

Перші атаки анонсували на середу, 1 квітня, починаючи з 20:00 за тегеранським часом. КВІР обіцяє нищити підрозділи компаній "у відповідь на кожне вбивство своїх громадян".

Що цьому передувало

Раніше в Ізраїлі заявили про повну готовність до можливого продовження бойових дій.

Військове керівництво країни підтвердило наявність визначених цілей та необхідних боєприпасів для відбиття загроз або завдання ударів у відповідь.

Дональд Трамп звернувся до союзників із закликом самостійно дбати про безпеку в Ормузькій протоці.

Він порадив партнерам взяти на себе відповідальність за охорону власних танкерів, оскільки США не зобов’язані безкоштовно захищати морські шляхи для інших держав.

Тим часом у Білому домі зробили натяк щодо термінів завершення бойових дій у ключових точках конфлікту.

Адміністрація президента США сподівається на досягнення домовленостей найближчим часом, проте конкретні дати залежать від готовності сторін до компромісів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
