Іран готує атаки на Google, Apple, Boeing: чому КВІР оголосив війну техногігантам

Згідно з заявою, це стане відповіддю на вбивства іранців, у яких Тегеран звинувачує американські ІТ-технології.

Чому Іран обрав такі цілі

Іранські військові звинувачують американські компанії у шпигунстві. На думку КВІР, саме штучний інтелект та цифрові мережі допомагають США та Ізраїлю відстежувати цілі для нападів.

"Тож хто б не напав на тебе, нападай на нього, як він напав на тебе", - наголошується у заяві.

Кого внесли до "чорного списку"

Тегеран визначив 18 законних цілей для помсти. Серед них:

виробники техніки : Apple, HP, Intel, Dell;

ІТ-гіганти : Microsoft, Google, Meta, Oracle;

розробники ШІ та авіації: Nvidia, Palantir, Boeing;

фінансові та енергетичні структури: J.P. Morgan, Tesla, GE.

В Ірані радять працівникам згаданих установ негайно звільнитися, щоб зберегти життя. Заклик стосується офісів компаній у всіх країнах регіону.

Мешканцям сусідніх з офісами вказаних цілей будинків також рекомендується покинути їх.

Перші атаки анонсували на середу, 1 квітня, починаючи з 20:00 за тегеранським часом. КВІР обіцяє нищити підрозділи компаній "у відповідь на кожне вбивство своїх громадян".

Що цьому передувало

Раніше в Ізраїлі заявили про повну готовність до можливого продовження бойових дій.

Військове керівництво країни підтвердило наявність визначених цілей та необхідних боєприпасів для відбиття загроз або завдання ударів у відповідь.