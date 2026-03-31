Иран готовит атаки на Google, Apple, Boeing: почему КСИР объявил войну техногигантам

Согласно заявлению, это станет ответом на убийства иранцев, в которых Тегеран обвиняет американские ИТ-технологии.

Почему Иран выбрал такие цели

Иранские военные обвиняют американские компании в шпионаже. По мнению КСИР, именно искусственный интеллект и цифровые сети помогают США и Израилю отслеживать цели для нападений.

"Поэтому кто бы ни напал на тебя, нападай на него, как он напал на тебя", - отмечается в заявлении.

Кого внесли в "черный список"

Тегеран определил 18 законных целей для мести. Среди них:

производители техники : Apple, HP, Intel, Dell;

ИТ-гиганты : Microsoft, Google, Meta, Oracle;

разработчики ИИ и авиации: Nvidia, Palantir, Boeing;

финансовые и энергетические структуры: J.P. Morgan, Tesla, GE.

В Иране советуют работникам упомянутых учреждений немедленно уволиться, чтобы сохранить жизнь. Призыв касается офисов компаний во всех странах региона.

Жителям соседних с офисами указанных целей домов также рекомендуется покинуть их.

Первые атаки анонсировали на среду, 1 апреля, начиная с 20:00 по тегеранскому времени. КСИР обещает уничтожать подразделения компаний "в ответ на каждое убийство своих граждан".

Что этому предшествовало

Ранее в Израиле заявили о полной готовности к возможному продолжению боевых действий.

Военное руководство страны подтвердило наличие определенных целей и необходимых боеприпасов для отражения угроз или нанесения ответных ударов.