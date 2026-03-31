США знову послабили санкції проти РФ: що вивели з-під обмежень

18:00 31.03.2026 Вт
2 хв
Ліцензія на розвантаження нафти діятиме лише до конкретної дати
aimg Катерина Коваль
США знову послабили санкції проти РФ: що вивели з-під обмежень Фото: послаблення санкцій поки лишається тимчасовий (Getty Images)

США виключили з санкційного списку окремі російські судна, зокрема контейнеровози під російським прапором. Відповідна генеральна ліцензія дозволяє завершити операції з розвантаження нафти, завантаженої до 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Читайте також: США не проти, щоб Росія та інші країни постачали на Кубу нафту, - Трамп

Що передбачає генеральна ліцензія

OFAC видав генеральну ліцензію № 134, яка тимчасово знімає заборону на транзакції, звичайно необхідні для продажу, доставки або розвантаження російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Ключові умови:

  • термін дії - до 11 квітня 2026 року;

  • застосовується до вантажів, завантажених на судна до 12 березня 2026 року;

  • охоплює операції із заблокованими суднами, зокрема: управління суднами, найм екіпажу, бункерування, лоцманське проведення, реєстрацію, прапор;

  • безпечну швартовку, якірну стоянку, забезпечення безпеки екіпажу, аварійний ремонт, захист довкілля.

Що залишається під забороною

Ліцензія не дозволяє:

  • нових завантажень нафти;

  • транзакцій, пов’язаних з Іраном;

  • діяльності, забороненої іншими санкційними режимами США.

Які судна потрапили під послаблення

Рішення стосується окремих компаній та активів, пов’язаних з Росією, які раніше були внесені до списку Specially Designated Nationals (SDN). Це дозволяє завершити рейси суден, які вже перебували в дорозі, без ризику потрапити під санкційні обмеження.

Йдеться, зокрема, про контейнеровози та танкери під російським прапором, які перевозили нафту. Завдяки цьому кроку вони можуть безперешкодно розвантажити вантажі, завантажені до 12 березня.

Серед контейнеровозів, з яких зняли обмеження:

  • Fesco Moneron;
  • Fesco Magadan;
  • Sv Nikolay.

Через війну США та Ірану, фактичне закриття Ормузької протоки та удари по нафтовій інфраструктурі світовий ринок нафти опинився під найсильнішим тиском за останні роки.

Раніше країни ЄС обговорювали посилення санкцій проти суден, які перевозять російську нафту в обхід обмежень, а Велика Британія анонсувала, що почне перехоплювати танкери тіньового флоту у своїх водах.

Нещодавно Росія доставила першу партію палива до Атлантиди. Країною призначення нафтових продуктів була Куба.

Паралельно адміністрація Трампа посилює тиск на Іран. Президент США заявив, що хоче “захопити” іранську нафту та не виключає взяття під контроль острова Харг - ключового нафтового термінала, через який проходить близько 90% іранського експорту.

Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
