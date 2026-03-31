США знову послабили санкції проти РФ: що вивели з-під обмежень

США виключили з санкційного списку окремі російські судна, зокрема контейнеровози під російським прапором. Відповідна генеральна ліцензія дозволяє завершити операції з розвантаження нафти, завантаженої до 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Що передбачає генеральна ліцензія

OFAC видав генеральну ліцензію № 134, яка тимчасово знімає заборону на транзакції, звичайно необхідні для продажу, доставки або розвантаження російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Ключові умови:

термін дії - до 11 квітня 2026 року;

застосовується до вантажів, завантажених на судна до 12 березня 2026 року;

охоплює операції із заблокованими суднами, зокрема: управління суднами, найм екіпажу, бункерування, лоцманське проведення, реєстрацію, прапор;

безпечну швартовку, якірну стоянку, забезпечення безпеки екіпажу, аварійний ремонт, захист довкілля.

Що залишається під забороною

Ліцензія не дозволяє:

нових завантажень нафти;

транзакцій, пов’язаних з Іраном;

діяльності, забороненої іншими санкційними режимами США.

Які судна потрапили під послаблення

Рішення стосується окремих компаній та активів, пов’язаних з Росією, які раніше були внесені до списку Specially Designated Nationals (SDN). Це дозволяє завершити рейси суден, які вже перебували в дорозі, без ризику потрапити під санкційні обмеження.

Йдеться, зокрема, про контейнеровози та танкери під російським прапором, які перевозили нафту. Завдяки цьому кроку вони можуть безперешкодно розвантажити вантажі, завантажені до 12 березня.

Серед контейнеровозів, з яких зняли обмеження: