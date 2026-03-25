Иран готов перекрыть еще один важный пролив и заявил о "сюрпризе" для США

19:25 25.03.2026 Ср
2 мин
Иран может взорвать целый остров и пожертвовать собственными ресурсами
aimg Елена Чупровская
Иран готов перекрыть еще один важный пролив и заявил о "сюрпризе" для США Фото: Иран угрожает перекрыть стратегические морские пути (Getty Images)

Иран готов перекрыть еще один важный пролив и даже уничтожить собственную инфраструктуру, чтобы остановить возможный американский десант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и CNN.

Тегеран угрожает открыть новый фронт

Иранский военный источник предупредил: если США или Израиль попытаются высадиться на иранских островах или давить через военно-морские операции в Персидском заливе - Тегеран откроет дополнительный фронт в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

"Мы откроем другие фронты в качестве "сюрприза"", - заявил источник.

Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом. Через него ежегодно проходит около 12% мировых морских поставок нефти.

Иран готов перекрыть еще один важный пролив и заявил о &quot;сюрпризе&quot; для СШАФото: где расположены проливы Баб-эль-Мандеб и Ормузский (скриншот Google Maps)

Готовы бомбить остров Харг

США уже перебрасывают тысячи наземных войск на Ближний Восток. По данным The Guardian, одна из вероятных целей - остров Харг в Персидском заливе, через который Иран экспортирует нефть.

Тегеран готов уничтожить собственную инфраструктуру на острове. Дипломаты из третьих стран передали эту угрозу Вашингтону.

"Иран заявляет, что им безразлично, что им придется взорвать собственную территорию", - сообщил The Guardian дипломат.

"Они сделают это, чтобы убить американских солдат", - добавил он.

Напомним, ранее Иран начал взимать плату за пропуск судов через Ормузский пролив. Сумма достигает около 2 млн долларов за один рейс.

Между тем США сняли санкции с иранской нефти, которая находится на танкерах в море. Однако это разрешение не касается абсолютно всей нефти Ирана.

