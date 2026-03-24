Іран готовий до переговорів з США, але висуває вимогу, - CNN

Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення війни, однак наголосив, що будь-яка угода має враховувати його ключові вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними іранського джерела, останніми днями між Вашингтоном і Тегераном відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною.

"Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів", - зазначив співрозмовник видання.

За його словами, сторони обмінювалися повідомленнями через посередників, щоб з’ясувати можливість укладення угоди не лише про припинення вогню, а й про завершення війни.

"Пропозиції, які розглядаються, спрямовані не лише на досягнення перемир’я, а й на конкретну угоду щодо припинення конфлікту між США та Іраном", - додало джерело.

У Тегерані наголосили, що готові вислухати "реалістичні" пропозиції, однак не наполягають на прямих переговорах зі США.

"Іран не вимагає зустрічі чи прямих переговорів зі Сполученими Штатами, але готовий вислухати, якщо з’явиться план щодо стійкої угоди, яка збереже національні інтереси Ісламської Республіки Іран", - підкреслив співрозмовник CNN.

Водночас іранська сторона наголосила, що будь-яка домовленість має передбачати повне скасування санкцій.

Крім того, Іран заявляє про готовність надати гарантії, що не розроблятиме ядерну зброю, але наполягає на праві використовувати ядерні технології в мирних цілях.