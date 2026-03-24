Иран готов к переговорам с США, но выдвигает требование, - CNN

18:20 24.03.2026 Вт
Тегеран готов к сделке, если сохранит право на ядерные технологии
aimg Мария Науменко
фото: Иран очертил условия для переговоров с США (Getty Images)

Иран заявил о готовности рассмотреть предложения США о прекращении войны, однако подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать его ключевые требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным иранского источника, в последние дни между Вашингтоном и Тегераном состоялись косвенные контакты, инициированные американской стороной.

"В последние дни состоялся контакт между США и Ираном, инициированный Вашингтоном, но ничего, что достигло бы уровня полномасштабных переговоров", - отметил собеседник издания.

По его словам, стороны обменивались сообщениями через посредников, чтобы выяснить возможность заключения соглашения не только о прекращении огня, но и о завершении войны.

"Предложения, которые рассматриваются, направлены не только на достижение перемирия, но и на конкретное соглашение о прекращении конфликта между США и Ираном", - добавил источник.

В Тегеране отметили, что готовы выслушать "реалистичные" предложения, однако не настаивают на прямых переговорах с США.

"Иран не требует встречи или прямых переговоров с Соединенными Штатами, но готов выслушать, если появится план по устойчивой сделке, которая сохранит национальные интересы Исламской Республики Иран", - подчеркнул собеседник CNN.

В то же время иранская сторона подчеркнула, что любая договоренность должна предусматривать полную отмену санкций.

Кроме того, Иран заявляет о готовности предоставить гарантии, что не будет разрабатывать ядерное оружие, но настаивает на праве использовать ядерные технологии в мирных целях.

Напомним, президент США Дональд Трамп после контактов с Ираном решил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он считает, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись "плодотворные и конструктивные переговоры", которые могут привести к соглашению в ближайшие дни.

В то же время иранские СМИ отрицают факт таких переговоров. В МИД Ирана заявили, что США "пытаются выиграть время" на фоне дипломатических усилий по деэскалации.

По данным Reuters, США контактируют со спикером парламента Ирана Мохаммадбагером Галибафом. Сам он эти сообщения опроверг и заявил, что поддерживает позицию верховного лидера страны.

23 марта Трамп также отметил, что Иран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.

Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
