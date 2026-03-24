"Це ще не кінець": Нетаньяху обіцяє удари у відповідь по Ірану, попри плани Трампа

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху пообіцяв продовжити удари по Ірану після атаки на Тель-Авів, що ставить під сумнів заяви президента США Дональда Трампа про можливе швидке врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними ізраїльських правоохоронців, унаслідок іранського удару по центру Тель-Авіва були зруйновані будівлі та пошкоджені автомобілі. Щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Уламки перехоплених ракет також впали в Рош-га-Аїні, де зафіксували незначні пошкодження.

"Це ще не кінець", - наголосив Нетаньяху, коментуючи подальші дії ізраїльської армії.

Натомість Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що готовий "без обмежень" завдавати ракетних і дронових ударів по ізраїльських військах, якщо Ізраїль не припинить атаки в Лівані та на палестинських територіях.

У виданні нагадали, що раніше ізраїльські посадовці висловлювали сумніви, що Іран погодиться на вимоги США під час будь-якого нового раунду переговорів.

Переговори з Іраном

Нагадаємо, Дональд Трамп після контактів з Іраном вирішив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. Він вважає, що між Вашингтоном і Тегераном відбулися "плідні та конструктивні переговори", які можуть привести до угоди найближчими днями.

Водночас іранські ЗМІ заперечують факт таких переговорів. У МЗС Ірану заявили, що США "намагаються виграти час" на тлі дипломатичних зусиль щодо деескалації.