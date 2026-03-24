"Це ще не кінець": Нетаньяху обіцяє удари у відповідь по Ірану, попри плани Трампа

15:45 24.03.2026 Вт
Удар по Тель-Авіву і нові атаки Ізраїлю знижують шанси на деескалацію
aimg Марія Науменко
фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (Getty Images)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху пообіцяв продовжити удари по Ірану після атаки на Тель-Авів, що ставить під сумнів заяви президента США Дональда Трампа про можливе швидке врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою

За даними ізраїльських правоохоронців, унаслідок іранського удару по центру Тель-Авіва були зруйновані будівлі та пошкоджені автомобілі. Щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Уламки перехоплених ракет також впали в Рош-га-Аїні, де зафіксували незначні пошкодження.

"Це ще не кінець", - наголосив Нетаньяху, коментуючи подальші дії ізраїльської армії.

Натомість Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що готовий "без обмежень" завдавати ракетних і дронових ударів по ізраїльських військах, якщо Ізраїль не припинить атаки в Лівані та на палестинських територіях.

У виданні нагадали, що раніше ізраїльські посадовці висловлювали сумніви, що Іран погодиться на вимоги США під час будь-якого нового раунду переговорів.

Переговори з Іраном

Нагадаємо, Дональд Трамп після контактів з Іраном вирішив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. Він вважає, що між Вашингтоном і Тегераном відбулися "плідні та конструктивні переговори", які можуть привести до угоди найближчими днями.

Водночас іранські ЗМІ заперечують факт таких переговорів. У МЗС Ірану заявили, що США "намагаються виграти час" на тлі дипломатичних зусиль щодо деескалації.

За даними Reuters, США контактують зі спікером парламенту Ірану Мохаммадбагером Галібафом. Сам він ці повідомлення заперечив і заявив, що підтримує позицію верховного лідера країни.

23 березня Трамп також зазначив, що Іран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п’яти днів або раніше.

Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади