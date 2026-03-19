Іран двічі за 12 годин атакував найбільший ЗПГ в усьому світі, який знаходиться в Катарі

Також на стратегічному об'єкті виникла пожежа.

У МВС Катару повідомили, що сили протиповітряної оборони перехопили більшість ракет, однак одна з них досягла мети і влучила в район енергетичної інфраструктури.

Після удару на об'єкті виникла пожежа. Рятувальні служби оперативно прибули на місце і змогли локалізувати загоряння.

У державній компанії QatarEnergy підтвердили атаку і заявили про серйозні пошкодження. Водночас, інформації про загиблих немає - увесь персонал перебуває в безпеці.

За інформацією МВС Катару, Іран випустив кілька балістичних ракет, більшість з яких було збито.

Рас-Лаффан є одним із найбільших у світі центрів експорту скрапленого газу, тому удар по ньому може мати наслідки для глобального енергетичного ринку.