UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран двічі за 12 годин атакував найбільший ЗПГ в усьому світі, який знаходиться в Катарі

07:33 19.03.2026 Чт
2 хв
Іран активно атакує країни Перської затоки
aimg Маловічко Юлія
Фото: прапор Катару (Getty Images)

Іран знову атакував Катар балістичними ракетами, внаслідок чого найбільший комплекс ЗПГ у світі в місті Рас-Лаффан постраждав повторно - не минуло й 12 годин з моменту першого удару.

Також на стратегічному об'єкті виникла пожежа.

У МВС Катару повідомили, що сили протиповітряної оборони перехопили більшість ракет, однак одна з них досягла мети і влучила в район енергетичної інфраструктури.

Після удару на об'єкті виникла пожежа. Рятувальні служби оперативно прибули на місце і змогли локалізувати загоряння.

У державній компанії QatarEnergy підтвердили атаку і заявили про серйозні пошкодження. Водночас, інформації про загиблих немає - увесь персонал перебуває в безпеці.

За інформацією МВС Катару, Іран випустив кілька балістичних ракет, більшість з яких було збито.

Рас-Лаффан є одним із найбільших у світі центрів експорту скрапленого газу, тому удар по ньому може мати наслідки для глобального енергетичного ринку.

Обстріл Рас-Лаффана

Атака сталася на тлі масштабного загострення на Близькому Сході після початку війни між Іраном, США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран регулярно завдає ударів по об'єктах у країнах регіону.

Катар уже засудив атаку і заявив, що залишає за собою право на відповідь. Попередня атака сталася 12 годин тому, а ще 2 березня іранські дрони також вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy в містах Рас-Лаффан.

Сьогодні стало відомо, що Доха вижене послів Ірану і дає їм 24 години, щоб ті забралися з країни через ракетний обстріл комплексу СПГ.

Саудівська Аравія також готує відповідь Ірану, оскільки її нафтові об'єкти також постраждали від ракет ісламської держави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
