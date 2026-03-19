Иран дважды за 12 часов атаковал крупнейший СПГ во всем мире, который находится в Катаре

Также на стратегическом обьекте возник пожар.

В МВД Катара сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили большинство ракет, однако одна из них достигла цели и попала в район энергетической инфраструктуры.

После удара на объекте возник пожар. Спасательные службы оперативно прибыли на место и смогли локализовать возгорание.

В государственной компании QatarEnergy подтвердили атаку и заявили о серьезных повреждениях. В то же время, информации о погибших нет - весь персонал находится в безопасности.

По информации МВД Катара, Иран выпустил несколько баллистических ракет, большинство из которых были сбиты.

Рас-Лаффан является одним из самых больших в мире центров экспорта сжиженного газа, поэтому удар по нему может иметь последствия для глобального энергетического рынка.