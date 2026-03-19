Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран дважды за 12 часов атаковал крупнейший СПГ во всем мире, который находится в Катаре

07:33 19.03.2026 Чт
2 мин
Иран активно атакует страны Персидского залива
aimg Маловичко Юлия
Фото: флаг Катара (Getty Images)

Иран снова атаковал Катар баллистическими ракетами, в результате чего крупнейший комплекс СПГ в мире в городе Рас-Лаффан пострадал повторно - не прошло и 12 часов с момента первого удара.

Также на стратегическом обьекте возник пожар.

В МВД Катара сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили большинство ракет, однако одна из них достигла цели и попала в район энергетической инфраструктуры.

После удара на объекте возник пожар. Спасательные службы оперативно прибыли на место и смогли локализовать возгорание.

В государственной компании QatarEnergy подтвердили атаку и заявили о серьезных повреждениях. В то же время, информации о погибших нет - весь персонал находится в безопасности.

По информации МВД Катара, Иран выпустил несколько баллистических ракет, большинство из которых были сбиты.

Рас-Лаффан является одним из самых больших в мире центров экспорта сжиженного газа, поэтому удар по нему может иметь последствия для глобального энергетического рынка.

Обстрел Рас-Лаффана

Атака произошла на фоне масштабного обострения на Ближнем Востоке после начала войны между Ираном, США и Израилем, в рамках которой Тегеран регулярно наносит удары по объектам в странах региона.

Катар уже осудил атаку и заявил, что оставляет за собой право на ответ. Предыдущая атака произошла 12 часов назад, а еще 2 марта иранские дроны также ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан.

Сегодня стало известно, что Доха выгонит послов Ирана и дает им 24 часа, чтобы те убрались со страны из-за ракетного обстрела комплекса СПГ.

Саудовская Аравия также готовит ответ Ирану, поскольку ее нефтяные обьекты также пострадали от ракет исламского государства.

