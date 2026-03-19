"Тиск матиме зворотній ефект": Ер-Ріяд попередив про можливі військові дії проти Ірану

Саудівська Аравія залишає за собою право вжити військові дії проти Ірану, якщо це буде визнано необхідним.

Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії, принц Фейсал бін Фархан ас-Сауд, повідомляє є РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогоднішнє послання Ірану було досить чітким… Я не можу вважати удар по Ер-Ріяду випадковим, хоча низка дипломатів зустрічається з ними", - сказав міністр закордонних справ країни через кілька годин після ударів балістики над Ер-Ріярдом.

"Вони не вірять у розмови зі своїми сусідами. Вони намагаються тиснути на своїх сусідів. І що я можу категорично сказати, це не спрацює", - підсумував він.

Також він зазначив, що Саудівська Аравія "не збирається піддаватися тиску".