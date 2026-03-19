"Тиск матиме зворотній ефект": Ер-Ріяд попередив про можливі військові дії проти Ірану
Саудівська Аравія залишає за собою право вжити військові дії проти Ірану, якщо це буде визнано необхідним.
Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії, принц Фейсал бін Фархан ас-Сауд, повідомляє є РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Сьогоднішнє послання Ірану було досить чітким… Я не можу вважати удар по Ер-Ріяду випадковим, хоча низка дипломатів зустрічається з ними", - сказав міністр закордонних справ країни через кілька годин після ударів балістики над Ер-Ріярдом.
"Вони не вірять у розмови зі своїми сусідами. Вони намагаються тиснути на своїх сусідів. І що я можу категорично сказати, це не спрацює", - підсумував він.
Також він зазначив, що Саудівська Аравія "не збирається піддаватися тиску".
"Ми залишаємо за собою право вживати військовії дії, якщо вважатимемо це за необхідне, і якщо настане час, керівництво Королівства прийме необхідне рішення. Ми не будемо ухилятися від захисту нашої країни та наших економічних ресурсів", - додав принц Фейсал бін Фархан ас-Сауд.
Як відомо, через конфлікт на Близькому Сході, в який була втягнута Саудівська Аравія, Ер-Ріяд закрив свій найбільший нафтопереробний завод.
Попри те, що Іран публічно визнає лише удари по воєнних об'єктах США в країнах Близького Сходу та Перської затоки. Також країна не раз попадала під обстріли Ірану, які призводили до руйнації нафтової інфраструктури.
