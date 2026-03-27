Іран обдурив союзника? Китайські судна раптово не пустили через Ормузьку протоку

Два великих китайських контейнеровози були змушені змінити курс і повернутися назад під час спроби пройти через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Деталі інциденту

Контейнеровози CSCL Indian Ocean і CSCL Arctic Ocean під прапором Гонконгу, що належать китайській компанії COSCO, намагалися вийти з Перської затоки в п'ятницю о 03:50 за Гринвічем (05:50 за київським часом). Ці судна були фактично заблоковані з початку американсько-ізраїльської операції 28 лютого.

Попри те, що екіпажі транслювали через систему AIS повідомлення про китайську власність суден, вони розвернулися незабаром після наближення до протоки.

Аналітик Kpler Ребекка Гердес зазначила, що це була перша спроба великої судноплавної групи пройти через Ормузьку протоку з початку війни. За її словами, ситуація продемонструвала, що "безпечний прохід не може бути гарантований".

Позиція Ірану і реальна ситуація

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі публічно заявляв, що Тегеран дозволив вільний прохід через Ормузьку протоку для суден Китаю, Росії, Індії, Іраку та Пакистану.

Через загрози атак і мінування протоки експорт енергоносіїв з регіону, зокрема нафти з Саудівської Аравії і газу з Катару, фактично зупинено. У Перській затоці залишаються заблокованими сотні цивільних суден.