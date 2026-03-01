Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС

"Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази", - сказав Гілі.

Але він додав, що "це показує, наскільки нерозбірливою є іранська відплата" .

Міністр також зазначив, що 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей Ірану у Бахрейні.

"Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів", - повідомив Гілі.