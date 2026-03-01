Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС

Іран у неділю вдень, 1 березня, випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іndependent.
"Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази", - сказав Гілі.
Але він додав, що "це показує, наскільки нерозбірливою є іранська відплата" .
Міністр також зазначив, що 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей Ірану у Бахрейні.
"Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів", - повідомив Гілі.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США завдали превентивного удару по Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку режиму аятол.
У відповідь Іран уже здійснив серію ракетних запусків, цілями яких стали Ізраїль та ОАЕ, що призвело до запровадження надзвичайного стану в регіоні та загибелі цивільних через падіння уламків в Абу-Дабі.
Згодом стало відомо про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Також внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше четверо членів сім'ї Хаменеї та низка високопоставлених чиновників країни.
Державне телебачення Ірану також підтвердило загибель міністра оборони та начальника Генерального штабу країни під час авіаудара.