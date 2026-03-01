Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС

"Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы", - сказал Гили.

Но он добавил, что "это показывает, насколько неразборчивым является иранское возмездие".

Министр также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Ирана в Бахрейне.

"Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов", - сообщил Гили.