Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС

Иран в воскресенье днем, 1 марта, выпустил ракеты по британским военным базам на Кипре.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.
"Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы", - сказал Гили.
Но он добавил, что "это показывает, насколько неразборчивым является иранское возмездие".
Министр также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Ирана в Бахрейне.
"Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов", - сообщил Гили.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли превентивный удар по Ирану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.
В ответ Иран уже совершил серию ракетных запусков, целями которых стали Израиль и ОАЭ, что привело к введению чрезвычайного положения в регионе и гибели гражданских из-за падения обломков в Абу-Даби.
Впоследствии стало известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.
Государственное телевидение Ирана также подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара.