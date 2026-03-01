RU

Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС

Фото: министр обороны Британии Джон Гили (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Иран в воскресенье днем, 1 марта, выпустил ракеты по британским военным базам на Кипре.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.

"Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы", - сказал Гили.

Но он добавил, что "это показывает, насколько неразборчивым является иранское возмездие".

Министр также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Ирана в Бахрейне.

"Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов", - сообщил Гили.

 

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли превентивный удар по Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.

В ответ Иран уже совершил серию ракетных запусков, целями которых стали Израиль и ОАЭ, что привело к введению чрезвычайного положения в регионе и гибели гражданских из-за падения обломков в Абу-Даби.

Впоследствии стало известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.

Государственное телевидение Ирана также подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара.

