Іран атакував стратегічно важливий НПЗ у Саудівській Аравії

Зазначається, що нафтопереробний завод SAMREF нафтового гіганта Saudi Aramco в порту Янбу на Червоному морі став мішенню повітряної атаки. Джерело Reuters підкреслило, що вплив обстрілу був мінімальним.

Іранський КВІР раніше видав попередження про евакуацію кільком нафтовим об'єктам у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі, включаючи SAMREF.

Янбу наразі є єдиним експортним пунктом для будь-якої сирої нафти з арабських країн Перської затоки, оскільки Іран фактично закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай протікає п'ята частина світових поставок нафти.

Що передувало

Нагадаємо, що в середу ввечері, 18 березня, Іран завдав удару по Катару, внаслідок чого одна з балістичних ракет влучила в промислове місто Рас-Лаффан - ключовий центр виробництва СПГ. Після цього на об'єкті почалася пожежа, а в компанії QatarEnergy заявили про значні збитки.