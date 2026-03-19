Іран атакував стратегічно важливий НПЗ у Саудівській Аравії

Іран атакував завод SAMREF на Червоному морі – єдиний НПЗ, який міг експортувати свою продукцію на інші ринки в обхід Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що нафтопереробний завод SAMREF нафтового гіганта Saudi Aramco в порту Янбу на Червоному морі став мішенню повітряної атаки. Джерело Reuters підкреслило, що вплив обстрілу був мінімальним.
Іранський КВІР раніше видав попередження про евакуацію кільком нафтовим об'єктам у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі, включаючи SAMREF.
Янбу наразі є єдиним експортним пунктом для будь-якої сирої нафти з арабських країн Перської затоки, оскільки Іран фактично закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай протікає п'ята частина світових поставок нафти.
Нагадаємо, що в середу ввечері, 18 березня, Іран завдав удару по Катару, внаслідок чого одна з балістичних ракет влучила в промислове місто Рас-Лаффан - ключовий центр виробництва СПГ. Після цього на об'єкті почалася пожежа, а в компанії QatarEnergy заявили про значні збитки.
Незабаром Катар вигнав посла Ірану з країни, а також дав 24 години іншим іранським дипломатам, щоб ті покинули країну.
Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль більше не буде атакувати газове родовище Ірану "Південний Парс", якщо Тегеран не завдаватиме ударів по Катару.
Він також додав, що якщо атака по Катару ще раз станеться, тоді США знищать усе газове родовище "Південний Парс". За словами Трампа, це знищення буде "з такою силою і міццю, яких Іран раніше не бачив".