Иран атаковал стратегически важный НПЗ в Саудовской Аравии

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод SAMREF нефтяного гиганта Saudi Aramco в порту Янбу на Красном море стал мишенью воздушной атаки. Источник Reuters подчеркнул, что влияние обстрела было минимальным.

Иранский КСИР ранее выдал предупреждение об эвакуации нескольким нефтяным объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая SAMREF.

Янбу сейчас является единственным экспортным пунктом для любой сырой нефти из арабских стран Персидского залива, поскольку Иран фактически закрыл Ормузский пролив, через который обычно протекает пятая часть мировых поставок нефти.

Что предшествовало

Напомним, что в среду вечером, 18 марта, Иран нанес удар по Катару, в результате чего одна из баллистических ракет попала в промышленный город Рас-Лаффан - ключевой центр производства СПГ. После этого на объекте начался пожар, а в компании QatarEnergy заявили о значительных убытках.