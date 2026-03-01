Іран атакував авіаносець США: чи досягли ракети мети

Що передувало

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль спільно зі США почали атакувати Іран. Під удар потрапили військові та інші об'єкти.

Після початку операції президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням, сказавши, що Вашингтон розпочав військову кампанію для усунення загроз зі сторони, а основна її мета - захист американського народу і союзників.

Увечері того ж дня Трамп дав кілька інтерв'ю, в яких пояснив, що причиною початку операції став провал останніх переговорів щодо ядерної угоди і поведінка Ірану за останні десятиліття.

Сьогодні ЗМІ почали писати, що Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії.

Наразі відомо, що внаслідок ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та низку інших високопоставлених чиновників країни. Після цього в країні екстрено призначили тимчасового верховного лідера.

За скоєне в КВІР анонсували про початок безпрецедентної військової відповіді, а Трамп у відповідь погрожує Ірану ударом небаченої сили, якщо триватиме ескалація.

Наразі обстріли тривають. У США стверджують, що про наземну операцію в Ірані не йдеться, оскільки Вашингтон розраховує виключно на повітряні та морські удари, щоб стримати ядерні амбіції Ірану і знищити ракетний арсенал країни.