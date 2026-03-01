ua en ru
"Змусимо капітулювати США": Іран анонсував найпотужнішу операцію помсти в історії

Іран, Неділя 01 березня 2026 06:17
"Змусимо капітулювати США": Іран анонсував найпотужнішу операцію помсти в історії Ілюстративне фото: війна в Ірані (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Тегеран офіційно оголосив про початок безпрецедентної військової відповіді на ліквідацію верховного лідера країни Алі Хаменеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Al Jazeera.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) готує удар, який, за заявами іранського керівництва, має змінити хід історії на Близькому Сході.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) виступив із надзвичайно агресивною заявою одразу після оприлюднення звістки про смерть аятоли. Військове крило режиму анонсувало масштабну відплату, цілями якої стануть не лише ізраїльські об'єкти, а й американська військова інфраструктура по всьому регіону.

"Це буде найпотужніша наступальна операція в історії Ісламської Республіки. Ми не зупинимося, доки ворог не буде розбитий", - йдеться у заяві КВІР.

Головними цілями Тегеран визначив:

  • Військові бази США в регіоні (зокрема в Іраку та Сирії).

  • Стратегічні об'єкти Ізраїлю («сіоністського утворення»).

  • Центри прийняття рішень, відповідальні за операцію з ліквідації лідера.

Заява президента Пезешкіана

Президент Ірану Масуд Пезешкіан підтвердив, що країна відкидає будь-які спроби дипломатичного врегулювання на цьому етапі. Він назвав вбивство Хаменеї «тяжким злочином», який вимагає лише силової відповіді.

"Ми змусимо Америку і сіоністське утворення пошкодувати про це. Наша відповідь буде настільки потужною, що змусить Вашингтон та Тель-Авів капітулювати», — наголосив Пезешкіан, додавши, що справу Хаменеї буде продовжено.

Світ в очікуванні великої війни

Джерела видання Al Jazeera повідомляють, що іранські ракетні підрозділи вже приведені у стан найвищої бойової готовності. Аналітики побоюються, що «наступальна операція» може включати масовані атаки з використанням балістичних ракет та сотень дронів-камікадзе.

Водночас США та Ізраїль вже посилили свою присутність у регіоні, готуючись відбивати ймовірну атаку. Світ опинився на порозі великого воєнного конфлікту, масштаб якого може вийти далеко за межі Близького Сходу.

Нагадуємо, що наслідний принц Ірану Реза Пехлеві після підтвердження смерті верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї назвав цю подію початком "національного свята" і фактичним кінцем Ісламської Республіки.

