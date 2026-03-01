Кінець епохи Хаменеї: в Ірані терміново призначили нового лідера
В Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільного авіаудару США та Ізраїлю по Тегерану.
Тимчасове керівництво та перехідний період
Тимчасовим верховним лідером Ірану став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі. Згідно з конституцією країни, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.
До складу цієї ради також увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї. Цей орган спільно керуватиме країною під час транзиту влади.
Зміни у командуванні КВІР
Масовані удари також призвели до ліквідації верхівки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Повідомляється про загибель головнокомандувача генерала Мохаммада Пакпура.
Новим очільником КВІР призначено Ахмада Вахіді. Варто зазначити, що Корпус є найвпливовішою інституцією Ірану, яка контролює не лише військові, а й політичні та економічні процеси, діючи окремо від регулярних збройних сил.
Удари по Ірану
28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму.
Президент США Дональд Трамп оголосив метою кампанії повну нейтралізацію загроз з боку Тегерана. В результаті серії точних ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, міністра оборони та керівника Генштабу.
Іран відповів обстрілами території Ізраїлю та військових об'єктів США в Бахрейні, Кувейті та інших сусідніх країнах.
