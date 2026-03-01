Иран атаковал авианосец США: достигли ли ракеты цели

В Корпус стражей исламской революции Ирана заявили, что якобы баллистикой поразили американский авианосец USS Abraham Lincoln. Однако это утверждение является ложью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (U.S. Central Command) в соцсети Х.
"Lincoln не был поражен. Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели", - говорится в публикации.
В Центральном командовании добавили, что авианосец продолжает запускать самолеты в поддержку кампании США по защите американского народа "путем устранения угроз со стороны иранского режима".
Также там показали фото, как с авианосца взлетают самолеты.
Напомним, что 28 февраля Израиль совместно с США начали атаковать Иран. Под удар попали военные и другие объекты.
После начала операции президент США Дональд Трамп выступил с обращением, сказав, что Вашингтон начал военную кампанию для устранения угроз со стороны, а основная ее цель - защита американского народа и союзников.
Вечером того же дня Трамп дал несколько интервью, в которых пояснил, что причиной начала операции стал провал последних переговоров по ядерной сделке и поведение Ирана за последние десятилетия.
Сегодня СМИ начали писать, что Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии.
На данный момент известно, что в результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников страны. После этого в стране экстренно назначили временного верховного лидера.
За совершенное в КСИР анонсировали о начале беспрецедентного военного ответа, а Трамп в ответ грозит Ирану ударом невиданной силы, если будет продолжаться эскалация.
На данный момент обстрелы продолжаются. В США утверждают, что речь о наземной операции в Иране не идет, так как Вашингтон рассчитывает исключительно на воздушные и морские удары, чтобы сдержать ядерные амбиции Ирана и уничтожить ракетный арсенал страны.