В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував місцевих у російську армію, - АР

В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми, після того, як він завербував іракців до російської армії для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Кримінальний суд Наджафу заявив, що засуджений чоловік "формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію". Вирок винесли на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.
Іракський судовий чиновник і високопоставлений чиновник служби безпеки на умовах анонімності заявили, що чоловіка, якого вони ідентифікували як Рісана Фалаха Камеля, засудили за те, що він вербував бойовиків і відправляв їх воювати на боці Росії.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що громадяни Куби масово приїздять до Росії, щоб приєднатися до її війни проти України, попри спроби уряду в Гавані зупинити цей процес.
Також Кремль вербував на війну громадян Індії, щоб не оголошувати додаткову мобілізацію в Росії.
У \британській розвідці повідомляли, що Росія активізувала вербування ув'язнених в Африці.
Загалом, Москва уже завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії.