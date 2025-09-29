Вербування РФ іноземців на війну

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що громадяни Куби масово приїздять до Росії, щоб приєднатися до її війни проти України, попри спроби уряду в Гавані зупинити цей процес.

Також Кремль вербував на війну громадян Індії, щоб не оголошувати додаткову мобілізацію в Росії.

У \британській розвідці повідомляли, що Росія активізувала вербування ув'язнених в Африці.

Загалом, Москва уже завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії.