RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Ираке к пожизненному приговорили мужчину, который вербовал местных в российскую армию, - АР

Фото: в Ираке к пожизненному приговорили мужчину, который вербовал местных в российскую армию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми, после того, как он завербовал иракцев в российскую армию для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Уголовный суд Наджафа заявил, что осужденный мужчина "формировал группы и отправлял их воевать в иностранные государства в обмен на финансовую компенсацию". Приговор вынесли на основании закона Ирака о борьбе с торговлей людьми.

Иракский судебный чиновник и высокопоставленный чиновник службы безопасности на условиях анонимности заявили, что мужчину, которого они идентифицировали как Рисана Фалаха Камеля, осудили за то, что он вербовал боевиков и отправлял их воевать на стороне России.

 

Вербовка РФ иностранцев на войну

Напомним, ранее СМИ сообщали, что граждане Кубы массово приезжают в Россию, чтобы присоединиться к ее войне против Украины, несмотря на попытки правительства в Гаване остановить этот процесс.

Также Кремль вербовал на войну граждан Индии, чтобы не объявлять дополнительную мобилизацию в России.

В британской разведке сообщали, что Россия активизировала вербовку заключенных в Африке.

В общем, Москва уже завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИракВойска РФВойна в Украине