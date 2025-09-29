Вербовка РФ иностранцев на войну

Напомним, ранее СМИ сообщали, что граждане Кубы массово приезжают в Россию, чтобы присоединиться к ее войне против Украины, несмотря на попытки правительства в Гаване остановить этот процесс.

Также Кремль вербовал на войну граждан Индии, чтобы не объявлять дополнительную мобилизацию в России.

В британской разведке сообщали, что Россия активизировала вербовку заключенных в Африке.

В общем, Москва уже завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии.