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РФ спеціально вербувала громадян Індії на війну, щоб не оголошувати мобілізацію, - ISW

Середа 10 липня 2024 07:40
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РФ спеціально вербувала громадян Індії на війну, щоб не оголошувати мобілізацію, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вербування громадян Індії на війну проти України не було помилкою, а є частиною обманної кампанії Кремля, щоб не оголошувати мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Вербування громадян Індії є частиною кампанії Кремля з формування сил, яка почалася навесні 2022 року, як спосіб уникнути оголошення вкрай непопулярної мобілізації в Росії. Вона (вербування - ред.) продовжилася і після оголошення Путіним часткової мобілізації у вересні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Кремль доручив широкому колу рекрутерів, включаючи російських урядовців, бізнесменів, ПВК та іноземних громадян, вербувати будь-яких доступних добровольців для війни проти України, часто використовуючи обманні методи та стимули.

Так ISW спостерігав, як Росія відправляє громадян Непалу, Куби, Сербії, а також країн Центральної Азії та Африки на бойові операції в Україні під оманливими приводами, такими як пропозиції російського громадянства або величезні фінансові компенсації.

Аналітики нагадали, що про зусилля щодо забезпечення дострокового звільнення 20 індійських громадян індійські чиновники оголосили в лютому 2024 року.

В ISW припускають, що під час приватної вечері з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, 8 липня, російський диктатор Володимир Путін, можливо, пообіцяв повернути індійських добровольців, які воюють в Україні.

Нагадаємо, що у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хотів захопити Харків, поки затримувався пакет військової допомоги Україні в Конгресі США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку Володимира Зеленського, якщо США вийдуть із НАТО, світ втратить Польщу, країни Балтії та інші держави .

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