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Закінчилися ув'язнені: британська розвідка пояснила вербування африканців до армії РФ

Україна, Понеділок 10 червня 2024 11:50
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Закінчилися ув'язнені: британська розвідка пояснила вербування африканців до армії РФ Фото: Росія вербує африканців після закінчення в'язнів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія активізувала вербування ув'язнених у країнах Глобального Півдня, оскільки ресурс ув'язнених уже вичерпано, а проводити мобілізацію небезпечно для Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 28 травня Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні.

Зокрема ці зусилля з набору зосереджені на центральноафриканських країнах Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Повідомляється, що Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі 2000 доларів, щомісячну зарплату у розмірі 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт.

За даними британської розвідки, ця кампанія з вербування покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою, які є значними, та підтримати наступальну активність на кількох напрямках фронту. Оскільки обмежений пул вербування ув'язнених у Росії досяг кульмінації, Росія, ймовірно, розширює вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині Росії.

"Попередня мобілізація для війни не тільки була непопулярна всередині країни для президента Путіна та російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, таких як лікарі та ІТ-фахівці", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, загальна кількість російських втрат (убитими та пораненими) з початку війни проти України досягла 500 тисяч людей. У 2024 році втрати залишалися на високому рівні, а в травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник початку війни.

За даними "Левада-центру", за минулий рік знизилася частка тих, хто чекає другої хвилі мобілізації. Вважають, що вона може бути оголошена протягом найближчих трьох місяців, 48% жителів Росії.

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