"Инженеры экосистемы": как медведи спасают природу и сколько их сейчас в Украине
Медведь - не угроза, а незаменимый помощник для всего живого. От этого великана зависит жизнь тысяч других видов, хотя он сам нуждается в нашей защите.
Об этом рассказала РБК-Украина специалист по коммуникациям направления "Редкие виды" во Всемирном фонде природы WWF-Украина Татьяна Турликьян.
Главное:
- "Инженеры экосистемы": медведи существенно влияют на условия жизни других животных и даже растений.
- Ситуация в Украине: сегодня бурый медведь занесен в Красную книгу, но люди продолжают "вытеснять" его из привычных локаций.
- Корень конфликтов: большинство нападений или столкновений с хищниками происходят из-за незнания правил поведения в дикой природе, либо же вымышленных мифов и человеческих страхов.
- Путь к сосуществованию: чтобы избежать беды, громадам и туристам нужно научиться правильно делить пространство с коренными жителями лесов.
Какое "прозвище" дали медведю гуцулы
22 мая мир отмечает Международный день биологического разнообразия, цель которого напомнить каждому: в природе нет "лишних" видов.
Речь о том, что каждое животное, растение или гриб - важный элемент сложной системы взаимосвязей, от которых зависит целостность и устойчивость экосистем.
Следовательно, если речь идет о таком великане, как медведь бурый, его влияние на экосистему - на самом деле колоссальное.
Бурый медведь (Ursus arctos), которого гуцулы ласково называют "вуйко", - символ силы и могущества Карпат.
Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают, что медведь - настоящий "инженер экосистемы", ведь его жизнедеятельность непосредственно влияет на здоровье и благополучие тысяч других видов.
Медведи - "инженеры экосистемы" (фото: WWF-Украина)
Как медведи влияют на экосистему
Медведи, прежде всего, играют важную роль в удобрении лесов:
- перетаскивая туши добычи;
- оставляя помет на своем пути.
Кроме того, употребляя фрукты и орехи, они рассеивают семена.
Поскольку каждое семя попадает в лесную почву с небольшим количеством "удобрений", это увеличивает выживание проростков и способствует естественному восстановлению лесов.
Известно, что медведи активно питаются ягодами - малиной, ежевикой, черникой - и помогают этим растениям "расселяться" в Карпатах.
Кроме того, эти животные выполняют роль природных "санитаров" леса - поедают падаль.
Между тем как хищники, они поддерживают численное равновесие в других популяциях (например, оленей).
Медведи выполняют немало полезных для природы "функций" (фото: WWF-Украина)
Почему крупные хищники - "индикаторы" экосистемы
В целом крупные хищники - медведи, волки и рыси - являются важными "индикаторами" здоровья экосистем.
Для выживания им нужны большие, целостные и хорошо сохранившиеся природные территории:
- с достаточной кормовой базой;
- с минимальным вмешательством человека.
Таким образом, присутствие крупных хищников свидетельствует о том, что экосистема находится в относительно здоровом состоянии и способна поддерживать естественный баланс.
Естественный баланс - важен для всех животных и растений (фото: WWF-Украина)
Стоит заметить, что такие природные среды важны не только для диких животных, но и для людей, ведь обеспечивают многочисленные экосистемные "услуги":
- чистую воду;
- плодородные почвы;
- регуляцию климата;
- сохранение биоразнообразия.
"В частности, бурого медведя часто называют "зонтичным видом". Это означает, что охрана территорий, необходимых для его существования, автоматически помогает сохранять тысячи других видов растений и животных, обитающих рядом", - поделились специалисты WWF-Украина.
Таким образом, "если природная среда пригодна для жизни медведя - одного из крупнейших и самых требовательных жителей леса - это означает, что она способна поддерживать и многие другие компоненты дикой природы".
Одним словом, сохранить медведя - значит сохранить целый мир вокруг него: леса, растения, других животных и природные связи, которые формировались здесь веками (ведь в природе все связано).
Почему медведи - важны (инфографика: WWF-Украина)
Сколько медведей в Украине и что им угрожает
По состоянию на середину 1970-х годов популяция медведя бурого в Украине составляла более 1200 особей (в Карпатах).
Однако в начале 90-х оставалось около 600, а в начале 2000-х годов - не более 300 медведей.
Такое сокращение численности стало основанием для того, чтобы в 2003 году занести медведя бурого в Красную книгу Украины (как исчезающий вид).
Сегодня, согласно официальным данным, в украинских Карпатах обитает около 300-350 медведей.
Специалисты отмечают, что основной угрозой для медведя бурого остается растущая нагрузка на леса - его ключевую среду обитания.
Речь о том, что развитие транспортной, городской и сельской инфраструктуры без учета рисков для биоразнообразия (строительство горнолыжных трасс, расширение населенных пунктов и т.д.) приводит к потере и фрагментации оселищ.
Почему люди могут воспринимать медведя враждебно
Вследствие хозяйственной деятельности человека и социально-экономического развития регионов, среды обитания медведей все чаще подвергаются разрушению или изоляции.
При этом уменьшение природных кормовых ресурсов в лесах заставляет животных искать пищу вблизи человеческих хозяйств.
Деятельность человека может вредить медведям (фото: WWF-Украина)
Именно в таких ситуациях возникают конфликты между людьми и дикими животными.
При этом люди, защищая свое имущество, иногда прибегают к радикальным решениям, что создает угрозу как для них, так и для медведей.
Дополнительным фактором риска является распространение недостоверной информации о поведении медведей.
При этом мифы и страхи могут:
- провоцировать агрессивное отношение к животным;
- приводить к непредсказуемым последствиям - от травмирования или гибели людей, до уничтожения краснокнижных животных.
Как можно сосуществовать с животными мирно
Сегодня эффективным и гуманным инструментом устойчивого сосуществования людей и диких животных считаются электроизгороди.
Электрические ограждения, или же "электропастухи" помогают защищать фермерские хозяйства и пасеки от нападений крупных хищников, не нанося животным вреда.
Примечательно, что во многих европейских странах электроизгороди давно доказали свою эффективность и стали привычным элементом защиты хозяйств.
Установленное на полонине электроограждение (фото: WWF-Украина)
Между тем в Украине этот инструмент для многих владельцев ферм и пасек все еще остается относительно новым.
Благодаря поддержке WWF-Украина пасечникам и фермерам Карпатского региона было передано (и установлено) 45 таких электроограждений.
По словам экспертов, они уже подтвердили свою эффективность в защите скота, ферм и пасек (помогая местным жителям жить рядом с дикой природой без потерь и с уважением к природным процессам).
Электроограждение вокруг пасеки в Карпатах (фото: WWF-Украина)
Реализовывать такие инициативы помогают также международные природоохранные проекты (например поддержку в приобретении электроограждений предоставляет COOP4SAFE).
Речь идет о проекте "Сотрудничество ради сохранения биоразнообразия и обеспечения гармоничного сосуществования людей и диких животных в трансграничном регионе", который:
- способствует трансграничному сотрудничеству;
- использует инновационные инструменты;
- привлекает местные громады к природоохранным инициативам;
- вносит свой вклад в сохранение биоразнообразия в приграничных районах Словакии, Румынии и Украины.
То есть COOP4SAFE направлен на развитие безопасного сосуществования людей и дикой природы в Карпатском регионе.
