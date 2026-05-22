"Инженеры экосистемы": как медведи спасают природу и сколько их сейчас в Украине

07:30 22.05.2026 Пт
6 мин
Мифы и человеческие страхи насчет этих могущественных хищников могут наделать беды
aimg Ирина Костенко aimg Турликьян Татьяна
"Инженеры экосистемы": как медведи спасают природу и сколько их сейчас в Украине
Медведь - не угроза, а незаменимый помощник для всего живого. От этого великана зависит жизнь тысяч других видов, хотя он сам нуждается в нашей защите.

Об этом рассказала РБК-Украина специалист по коммуникациям направления "Редкие виды" во Всемирном фонде природы WWF-Украина Татьяна Турликьян.

Главное:

  • "Инженеры экосистемы": медведи существенно влияют на условия жизни других животных и даже растений.
  • Ситуация в Украине: сегодня бурый медведь занесен в Красную книгу, но люди продолжают "вытеснять" его из привычных локаций.
  • Корень конфликтов: большинство нападений или столкновений с хищниками происходят из-за незнания правил поведения в дикой природе, либо же вымышленных мифов и человеческих страхов.
  • Путь к сосуществованию: чтобы избежать беды, громадам и туристам нужно научиться правильно делить пространство с коренными жителями лесов.

Какое "прозвище" дали медведю гуцулы

22 мая мир отмечает Международный день биологического разнообразия, цель которого напомнить каждому: в природе нет "лишних" видов.

Речь о том, что каждое животное, растение или гриб - важный элемент сложной системы взаимосвязей, от которых зависит целостность и устойчивость экосистем.

Следовательно, если речь идет о таком великане, как медведь бурый, его влияние на экосистему - на самом деле колоссальное.

Бурый медведь (Ursus arctos), которого гуцулы ласково называют "вуйко", - символ силы и могущества Карпат.

Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают, что медведь - настоящий "инженер экосистемы", ведь его жизнедеятельность непосредственно влияет на здоровье и благополучие тысяч других видов.

Медведи - "инженеры экосистемы" (фото: WWF-Украина)

Как медведи влияют на экосистему

Медведи, прежде всего, играют важную роль в удобрении лесов:

  • перетаскивая туши добычи;
  • оставляя помет на своем пути.

Кроме того, употребляя фрукты и орехи, они рассеивают семена.

Поскольку каждое семя попадает в лесную почву с небольшим количеством "удобрений", это увеличивает выживание проростков и способствует естественному восстановлению лесов.

Известно, что медведи активно питаются ягодами - малиной, ежевикой, черникой - и помогают этим растениям "расселяться" в Карпатах.

Кроме того, эти животные выполняют роль природных "санитаров" леса - поедают падаль.

Между тем как хищники, они поддерживают численное равновесие в других популяциях (например, оленей).

Медведи выполняют немало полезных для природы "функций" (фото: WWF-Украина)

Почему крупные хищники - "индикаторы" экосистемы

В целом крупные хищники - медведи, волки и рыси - являются важными "индикаторами" здоровья экосистем.

Для выживания им нужны большие, целостные и хорошо сохранившиеся природные территории:

  • с достаточной кормовой базой;
  • с минимальным вмешательством человека.

Таким образом, присутствие крупных хищников свидетельствует о том, что экосистема находится в относительно здоровом состоянии и способна поддерживать естественный баланс.

Естественный баланс - важен для всех животных и растений (фото: WWF-Украина)

Стоит заметить, что такие природные среды важны не только для диких животных, но и для людей, ведь обеспечивают многочисленные экосистемные "услуги":

  • чистую воду;
  • плодородные почвы;
  • регуляцию климата;
  • сохранение биоразнообразия.

"В частности, бурого медведя часто называют "зонтичным видом". Это означает, что охрана территорий, необходимых для его существования, автоматически помогает сохранять тысячи других видов растений и животных, обитающих рядом", - поделились специалисты WWF-Украина.

Таким образом, "если природная среда пригодна для жизни медведя - одного из крупнейших и самых требовательных жителей леса - это означает, что она способна поддерживать и многие другие компоненты дикой природы".

Одним словом, сохранить медведя - значит сохранить целый мир вокруг него: леса, растения, других животных и природные связи, которые формировались здесь веками (ведь в природе все связано).

"Инженеры экосистемы": как медведи спасают природу и сколько их сейчас в Украине (инфографика: WWF-Украина)

Сколько медведей в Украине и что им угрожает

По состоянию на середину 1970-х годов популяция медведя бурого в Украине составляла более 1200 особей (в Карпатах).

Однако в начале 90-х оставалось около 600, а в начале 2000-х годов - не более 300 медведей.

Такое сокращение численности стало основанием для того, чтобы в 2003 году занести медведя бурого в Красную книгу Украины (как исчезающий вид).

Сегодня, согласно официальным данным, в украинских Карпатах обитает около 300-350 медведей.

Специалисты отмечают, что основной угрозой для медведя бурого остается растущая нагрузка на леса - его ключевую среду обитания.

Речь о том, что развитие транспортной, городской и сельской инфраструктуры без учета рисков для биоразнообразия (строительство горнолыжных трасс, расширение населенных пунктов и т.д.) приводит к потере и фрагментации оселищ.

Почему люди могут воспринимать медведя враждебно

Вследствие хозяйственной деятельности человека и социально-экономического развития регионов, среды обитания медведей все чаще подвергаются разрушению или изоляции.

При этом уменьшение природных кормовых ресурсов в лесах заставляет животных искать пищу вблизи человеческих хозяйств.

Деятельность человека может вредить медведям (фото: WWF-Украина)

Именно в таких ситуациях возникают конфликты между людьми и дикими животными.

При этом люди, защищая свое имущество, иногда прибегают к радикальным решениям, что создает угрозу как для них, так и для медведей.

Дополнительным фактором риска является распространение недостоверной информации о поведении медведей.

При этом мифы и страхи могут:

  • провоцировать агрессивное отношение к животным;
  • приводить к непредсказуемым последствиям - от травмирования или гибели людей, до уничтожения краснокнижных животных.

Как можно сосуществовать с животными мирно

Сегодня эффективным и гуманным инструментом устойчивого сосуществования людей и диких животных считаются электроизгороди.

Электрические ограждения, или же "электропастухи" помогают защищать фермерские хозяйства и пасеки от нападений крупных хищников, не нанося животным вреда.

Примечательно, что во многих европейских странах электроизгороди давно доказали свою эффективность и стали привычным элементом защиты хозяйств.

Установленное на полонине электроограждение (фото: WWF-Украина)

Между тем в Украине этот инструмент для многих владельцев ферм и пасек все еще остается относительно новым.

Благодаря поддержке WWF-Украина пасечникам и фермерам Карпатского региона было передано (и установлено) 45 таких электроограждений.

По словам экспертов, они уже подтвердили свою эффективность в защите скота, ферм и пасек (помогая местным жителям жить рядом с дикой природой без потерь и с уважением к природным процессам).

Электроограждение вокруг пасеки в Карпатах (фото: WWF-Украина)

Реализовывать такие инициативы помогают также международные природоохранные проекты (например поддержку в приобретении электроограждений предоставляет COOP4SAFE).

Речь идет о проекте "Сотрудничество ради сохранения биоразнообразия и обеспечения гармоничного сосуществования людей и диких животных в трансграничном регионе", который:

  • способствует трансграничному сотрудничеству;
  • использует инновационные инструменты;
  • привлекает местные громады к природоохранным инициативам;
  • вносит свой вклад в сохранение биоразнообразия в приграничных районах Словакии, Румынии и Украины.

То есть COOP4SAFE направлен на развитие безопасного сосуществования людей и дикой природы в Карпатском регионе.

