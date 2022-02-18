Инвесторы выводят деньги из Украины из-за давления власти на бизнеc, - Forbes

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью американского Forbes.

"По данным Доклада о мировых инвестициях, чистый отток капитала в Украине в 2020 году составил почти 900 млн долларов. Так уже два года. Становится хуже. Украинскому правительству пришлось использовать валютные резервы, чтобы стабилизировать украинскую валюту", - пишет журнал.

Иностранные инвесторы не рассматривают Украину для вложений, констатирует издание.

В этом, по мнению журналистов, виновата "неконструктивная политика власти в отношении бизнеса".

Так, под давление уже попал как малый бизнес, так и крупные украинские и иностранные инвесторы (как-то медицинская компания Synevo, международный сталелитейный гигант ArcelorMittal и крупнейшая украинская компания по производству стали Metinvest).

Разочарование усиливается также из-за того, что повышение налогов распространяется не на всех.

