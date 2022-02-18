Інвестори виводять гроші з України через тиск влади на бізнес, - Forbes

Довіра міжнародних інвесторів до України падає через виборчий тиск на бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю американського Forbes.

"За даними Доповіді про світові інвестиції, чистий відтік капіталу в Україні в 2020 році склав майже 900 млн доларів. Так уже два роки. Стає гіршим. Українському уряду довелося використовувати валютні резерви, щоб стабілізувати українську валюту", - пише журнал.

Іноземні інвестори не розглядають Україну на вкладення, констатує видання.

У цьому, на думку журналістів, винна "неконструктивна політика влади щодо бізнесу".

Так, під тиск уже потрапив як малий бізнес, так і великі українські та іноземні інвестори (як-то медична компанія Synevo, міжнародний гігант сталеливарний ArcelorMittal і найбільша українська компанія з виробництва стали Metinvest).

Зневіра посилюється також через те, що підвищення податків поширюється не на всіх.