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Інвестори виводять гроші з України через тиск влади на бізнес, - Forbes

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 12:10
Інвестори виводять гроші з України через тиск влади на бізнес, - Forbes Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Довіра міжнародних інвесторів до України падає через виборчий тиск на бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю американського Forbes.

"За даними Доповіді про світові інвестиції, чистий відтік капіталу в Україні в 2020 році склав майже 900 млн доларів. Так уже два роки. Стає гіршим. Українському уряду довелося використовувати валютні резерви, щоб стабілізувати українську валюту", - пише журнал.

Іноземні інвестори не розглядають Україну на вкладення, констатує видання.

У цьому, на думку журналістів, винна "неконструктивна політика влади щодо бізнесу".

Так, під тиск уже потрапив як малий бізнес, так і великі українські та іноземні інвестори (як-то медична компанія Synevo, міжнародний гігант сталеливарний ArcelorMittal і найбільша українська компанія з виробництва стали Metinvest).

Зневіра посилюється також через те, що підвищення податків поширюється не на всіх.

Як відомо, наприкінці минулого року парламент ухвалив закон №5600, яким підвищуються податки для українців. Цей закон передбачає підвищення ренти на видобуток залізняку, проте депутати прямо в залі виключили з нього підвищення ренти на марганцеву руду, яку в Україні монопольно видобувають підприємства Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.

Також на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.

Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.

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