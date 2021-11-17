Топ-менеджера "АрселорМиттал" подозревают в нанесении миллиардных убытков госбюджету

Топ-менеджеру частной металлургической компании сообщили о подозрении в нанесении убытков государственному бюджету на более 2,2 млрд гривен. Сейчас ведется расследование его преступной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

По словам информированного источника РБК-Украина, речь идет о компании "АрселорМиттал", но фамилию подозреваемого он назвать не смог.

Следователи установили, что в 2017-2019 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия и начислял плату за пользование недрами двух месторождений железных руд. А с декабря 2014 по март 2019 года он помог предприятию уклониться от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.

"Таким образом, как установили в результате комплексной судебной экспертизы, сумма ущерба государству из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет более 2,2 млрд гривен", - рассказали в СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.