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"Метинвест" призвал правоохранительные органы работать в правовом поле

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 17:16
"Метинвест" призвал правоохранительные органы работать в правовом поле Фото: "Метинвест" (metinvestholding.com)
Автор: Наталия Гурковская

На горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В компании заявили, что действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность.

"В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса. Группа "Метинвест" является добросовестным украинским налогоплательщиком и ключевым для бюджетов всех уровней. В 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. Компания ведет свою хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка, а в своих отношениях с органами государственной власти руководствуется принципами открытости, добропорядочности и деловой практики", - отмечают в компании.

"Метинвест" официально заявляет, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами в том числе для опровержения неправдивой информации о невыполнении налоговых обязательств. Все документы, которые запрашиваются правоохранительными органами, предоставлялись добровольно и продолжают предоставляться в максимально сжатые сроки.

"Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, что является прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. "Метинвест" поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы "неправильно рассчитанных налоговых отчислений", что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом.

Напомним, в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

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