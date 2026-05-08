Іноземним ЗМІ заборонили висвітлювати парад у Москві

За інформацією видання, Кремль телефоном відкликав раніше надані дозволи на роботу. Відмову отримали не лише редакція Spiegel, а й низка інших великих іноземних ЗМІ, серед яких ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, італійський канал Rai та японський NHK.

Кремлівський чиновник пояснив виданню Spiegel причину такого рішення: "Формат висвітлення параду було змінено через ситуацію, що склалася. Тому іноземні ЗМІ, яким вже було надано акредитацію, більше не допускаються".

Представникам медіа повідомили, що тепер "допускаються лише російські ЗМІ".

Як наголошує Der Spiege, це перший випадок на параді 9 травня, коли іноземні ЗМІ спочатку отримали акредитацію від Кремля, але згодом її було відкликано.