"Иногда прилетает": Зеленский рассказал, что мешает собирать дроны-перехватчики

До конца ноября Украина будет производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Однако этим планам могут помешать российские обстрелы.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.