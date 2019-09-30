Подавший жалобу на Трампа информатор выступит в Конгрессе

Информатор, заявивший о нарушениях, которые, по его мнению, допустил президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выступит на заседании Конгресса в ближайшем будущем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу ABC председателя комитета по делам разведки Палаты представителей, демократа Адама Шиффа.

Как отмечалось ранее, имя информатора до сих пор неизвестно.

"Мы принимаем все меры предосторожности, которых можем ..., чтобы сделать возможным эти слушания таким образом, чтобы защитить информатора", - сказал Шифф.

Ранее сообщалось, что информатор опасается за свою безопасность после угроз, которые последовали в его адрес. Его адвокат сообщил, что его клиент находится под федеральной защитой.

Трамп заявил, что хочет встретиться с информатором, который свидетельствовал о давлении на Владимира Зеленского, чтобы тот устроил в Украине расследование возможной незаконной деятельности в этой стране вероятного главного соперника Трампа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

После обнародования Белым домом изложения этого разговора из-за возможного давление президента США на иностранного лидера с целью получить преимущество на выборах против него в Конгрессе начали процедуру импичмента.

У Зеленского заверили в невмешательстве в скандал вокруг Трампа. Помощник президента Андрей Ермак отметил, что украинская власть видит в США стратегического партнера и происходящее - "это их внутренняя политическая кухня".