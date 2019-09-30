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Разоблачитель разговора Трампа с Зеленским находится под федеральной защитой

Новости » Политика    30.09.2019 - 06:41
Разоблачитель разговора Трампа с Зеленским находится под федеральной защитой
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (РБК-Украина)

Разведчик опасается за свою безопасность

Человек, который сообщил о содержании разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, находится под федеральной защитой. Об этом сообщил его адвокат Эндрю Бакай, передает CBS News.

В письме адвоката говорится, что офис директора Национальной разведки активировал "соответствующие ресурсы" для защиты информатора.

Также сообщается, что сотрудник разведки, обнародовавший беседу, опасается за свою безопасность после угроз, которые последовали в его адрес.

О разоблачителе разговора Трампа с Зеленским до сих пор почти ничего неизвестно, согласно жалобе, он не был непосредственным свидетелем разговора, его проинформировали о его содержании коллеги из Белого дома.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским и угрожает ему серьезными последствиями.

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