Разоблачитель разговора Трампа с Зеленским находится под федеральной защитой

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (РБК-Украина)

Разведчик опасается за свою безопасность

Человек, который сообщил о содержании разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, находится под федеральной защитой. Об этом сообщил его адвокат Эндрю Бакай, передает CBS News.

В письме адвоката говорится, что офис директора Национальной разведки активировал "соответствующие ресурсы" для защиты информатора.

Также сообщается, что сотрудник разведки, обнародовавший беседу, опасается за свою безопасность после угроз, которые последовали в его адрес.

О разоблачителе разговора Трампа с Зеленским до сих пор почти ничего неизвестно, согласно жалобе, он не был непосредственным свидетелем разговора, его проинформировали о его содержании коллеги из Белого дома.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским и угрожает ему серьезными последствиями.