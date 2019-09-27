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Палата представителей США поддержала импичмент Трампу

Новости » В мире    27.09.2019 - 19:40
Палата представителей США поддержала импичмент Трампу
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Вопрос об импичменте Трампу будет направлен в Сенат

Палата представителей США проголосовала за резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в пятницу, 27 сентября, во время голосования за импичмент Дональду Трампу 222 члена Палаты представителей поддержали соответствующее решение. Против проголосовали 184 представителя.

Таким образом, вопрос об импичменте будет направлен на рассмотрение Сената. Для того, чтобы принять решение об отставке Трампа Сенату необходимо набрать две трети голосов.

Напомним, во вторник, 24 сентября, спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президенту Америки Дональду Трампу. Пелоси подтвердила необходимость импичмента и после опубликования стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что импичмент Трампа поддерживает 43% избирателей в США. Столько же людей выступают против импичмента, еще 13% опрошенных не определились в этом вопросе.

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