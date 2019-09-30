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Трамп хочет встретиться с разоблачителем его разговора с Зеленским

Новости » Политика    30.09.2019 - 05:15
Трамп хочет встретиться с разоблачителем его разговора с Зеленским
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам Трампа, осведомитель написал "ужасные вещи" и его ждут последствия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил в Twitter.

Президент отметил, что осведомитель написал "ужасные вещи", которые передал от лица президента США.

"Как любой американец я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "разоблачитель" передал разговор с зарубежным лидером совершенно некорректным и обманным образом", - написал Трамп.

Трамп требует допроса главы комитета по разведке Адама Шиффа, сообщившего, что жалоба поступила из аппарата директора Национальной разведки. Президент США заявил, что необходимо провести процедуру "на самом высоком уровне" в связи с подозрениями в мошенничестве и измене.

"Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия", - заявил Трамп.

Напомним, члены Комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке договорились заслушать обличителя, жалоба которого послужила основанием для расследования в деле импичмента президента Дональда Трампа, пообещав защитить его.

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