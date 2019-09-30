Інформатор, який написав скаргу на Трампа, виступить у Конгресі

Інформатор, що заявив про порушення, які, на його думку, допустив президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, виступить на засіданні Конгресу в найближчому майбутньому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу ABC голови комітету у справах розвідки Палати представників, демократа Адама Шиффа.

Як зазначалося раніше, ім'я інформатора досі невідомо.

"Ми вживаємо всі заходи, яких можемо ..., щоб уможливити ці слухання таким чином, щоб захистити інформатора", - сказав Шифф.

Раніше повідомлялося, що інформатор побоюється за свою безпеку після погроз, які пішли на його адресу. Його адвокат повідомив, що його клієнт перебуває під захистом федеральної.

Трамп заявив, що хоче зустрітися з інформатором, який свідчив про тиск на Володимира Зеленського, щоб той влаштував в Україні розслідування можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена.

Після оприлюднення Білим домом викладу цієї розмови з-за можливого тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах проти нього в Конгресі почали процедуру імпічменту.

Зеленського запевнили у невтручанні у скандал навколо Трампа. Помічник президента Андрій Єрмак зазначив, що українська влада бачить в США стратегічного партнера, а те, що відбувається, - "це їх внутрішня політична кухня".