Інфляція "з’їдає" заощадження українців: як сьогодні захистити кошти

16:27 05.05.2026 Вт
2 хв
Чому гроші втрачають купівельну спроможність і які інструменти допомагають цього уникнути
aimg Анастасія Мацепа
Фото: як інфляція впливає на заощадження українців (Getty Images)

Інфляція в Україні формується як поєднання світового зростання цін і девальвації гривні, тому гроші, які просто зберігаються на картці чи в гаманці, поступово втрачають купівельну спроможність.

Головне:

  • Інфляція в Україні складається зі світового зростання цін і девальвації гривні.
  • Щорічне знецінення купівельної спроможності у валюті становить 3-5%.
  • Базові інструменти збереження коштів – депозити, ОВДП та акції.
  • Найпростішим інструментом для початківців є ОВДП.
  • Золото виконує роль довгострокового захисту капіталу.

Чому гроші втрачають вартість

За словами експерта, інфляцію в Україні не можна розглядати окремо від глобальної економіки. Українські ціни формуються під впливом світових ринків, тому зростання вартості товарів і послуг відбувається синхронно із глобальними процесами.

У середньому світова інфляція становить близько 3% на рік для базового споживання та 4-5% для більш дорогого споживчого кошика. У поєднанні з внутрішніми економічними факторами це призводить до поступового знецінення заощаджень.

У підсумку, за оцінкою експерта, щороку купівельна спроможність у валютному еквіваленті знижується на 3-5%.

Які інструменти допомагають зберегти гроші

Експерт зазначає, що базові способи збереження капіталу поділяються на бізнес та інвестиції. Серед інвестиційних інструментів ключовими є депозити, державні облігації (ОВДП) та акції.

За рівнем складності та ризику депозити є найпростішим варіантом, ОВДП – наступним рівнем, а акції потребують більш глибоких знань і несуть вищі ризики.

Чому ОВДП є базовим інструментом

ОВДП, за словами експерта, є основним інструментом для збереження капіталу в українських умовах, оскільки вони прості, відносно стабільні та не потребують активного управління.

Роль золота в інвестиціях

Золото експерт називає довгостроковим захисним активом, а не інструментом заробітку. Його основна функція – захист від інфляції та емісії грошей у горизонті 20-30 років.

У класичному портфелі його частка зазвичай становить 5-10% залежно від стратегії інвестора.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

