Инфляция "съедает" сбережения украинцев: как сегодня защитить средства

Главное:

Инфляция в Украине складывается из мирового роста цен и девальвации гривны.

Ежегодное обесценивание покупательной способности в валюте составляет 3-5%.

Базовые инструменты сохранения средств - депозиты, ОВГЗ и акции.

Самым простым инструментом для начинающих является ОВГЗ.

Золото выполняет роль долгосрочной защиты капитала.

Почему деньги теряют стоимость

По словам эксперта, инфляцию в Украине нельзя рассматривать отдельно от глобальной экономики. Украинские цены формируются под влиянием мировых рынков, поэтому рост стоимости товаров и услуг происходит синхронно с глобальными процессами.

В среднем мировая инфляция составляет около 3% в год для базового потребления и 4-5% для более дорогой потребительской корзины. В сочетании с внутренними экономическими факторами это приводит к постепенному обесцениванию сбережений.

В итоге, по оценке эксперта, ежегодно покупательная способность в валютном эквиваленте снижается на 3-5%.

Какие инструменты помогают сохранить деньги

Эксперт отмечает, что базовые способы сохранения капитала делятся на бизнес и инвестиции. Среди инвестиционных инструментов ключевыми являются депозиты, государственные облигации (ОВГЗ) и акции.

По уровню сложности и риска депозиты являются самым простым вариантом, ОВГЗ - следующим уровнем, а акции требуют более глубоких знаний и несут более высокие риски.

Почему ОВГЗ являются базовым инструментом

ОВГЗ, по словам эксперта, являются основным инструментом для сохранения капитала в украинских условиях, поскольку они просты, относительно стабильны и не требуют активного управления.

Роль золота в инвестициях

Золото эксперт называет долгосрочным защитным активом, а не инструментом заработка. Его основная функция - защита от инфляции и эмиссии денег в горизонте 20-30 лет.

В классическом портфеле его доля обычно составляет 5-10% в зависимости от стратегии инвестора.