Нерухомість чи валюта? Як правильно розподілити заощадження у 2026 році
У 2026 році нерухомість в Україні залишається передусім інструментом збереження капіталу, а не способом швидкого заробітку. Водночас валютні заощадження виконують ключову роль у формуванні фінансової подушки безпеки.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів CEO компанії HUGS Гліб Кабальнов.
Головне:
- Стратегія інвестування: Спочатку необхідно забезпечити себе базовим житлом, а вже потім інвестувати залишок коштів.
- Дохідність нерухомості: За останні 20-30 років сектор не демонструє високої прибутковості, проте залишається надійним через постійну потребу людей у житлі.
- Топ-регіон: Найвигіднішим напрямком для інвестицій у нерухомість є Київ та передмістя столиці.
- Фінансова подушка: Обов’язковою є наявність запасу коштів на 3-6 місяців витрат у валюті.
- Валютні пропорції: Рекомендовано тримати не менше 50% заощаджень у доларах, решту - у євро.
Квартира як "якір" капіталу
Нерухомість у 2026 році залишається базовим активом, проте інвесторам варто змінити очікування щодо її прибутковості. За словами аналітика, житло зараз - це інструмент збереження, а не стрімкого зростання капіталу.
Протягом останніх 20-30 років цей сектор не демонструє високої доходності, а оренда приносить лише помірний прибуток. Проте стабільність активу забезпечується фундаментальним фактором - людям завжди потрібне житло.
Формула фінансової "подушки"
Паралельно з інвестиціями в нерухомість, обов'язковою стратегією залишається накопичення коштів у іноземній валюті. Це критично для створення фінансової безпеки на випадок непередбачуваних обставин.
Для формування надійної "подушки безпеки" рекомендовано мати запас, що покриває від 3 до 6 місяців ваших звичайних витрат.
Рекомендовані пропорції валютного кошика:
- Не менше 50% - у доларах;
- Решта - у євро.
Такий комбінований підхід дозволяє балансувати ризики та забезпечити стабільність заощаджень у довгостроковій перспективі.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.