Індійські НПЗ відновлюють закупки нафти з РФ, але зі значними знижками, - Bloomberg

Державні індійські нафтопереробні заводи Indian Oil та Bharat Petroleum відновлюють закупівлі російської сирої нафти зі знижкою близько 5 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел агентства, покупки були здійснені у нових торгових структур, оплата здійснювалася в дирхамах ОАЕ та доларах США, і Росія у такому випадку може заробити в середньому близько 40-45 доларів за барель.

Ці покупки підтверджують обережне повернення до російської нафти серед деяких індійських нафтопереробних заводів, хоча загальні спотові закупівлі залишаються обмеженими, оскільки НПЗ оцінюють зміну санкційного ландшафту.

Невизначена кількість вантажів була забезпечена зі знижкою близько 5 доларів за барель від нових торгових організацій. Для порівняння, місяць тому знижка становила 3 ​​долари за барель.

За словами джерел, загальний обсяг закупівель Індією навряд чи перевищить третину свого темпу протягом більшої частини цього року, тобто він не перевищить 600 тисяч барелів на день. Закупівлі санкційним нафтопереробним заводом Nayara Energy Ltd., що частково належить ПАТ "Роснефть", зазвичай становлять понад половину цієї суми.

За словами джерел, деякі індійські нафтопереробні заводи, такі як Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. та HPCL-Mittal Energy Ltd., продовжують повністю уникати російської сирої нафти.

Приватний нафтопереробний завод Reliance Industries наприкінці листопада також заявив, що припинить переробку російської нафти на частині свого гігантського нафтопереробного заводу Jamnagar.