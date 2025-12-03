Індійська рупія впала до історичного мінімуму через війну РФ в Україні
Індійська рупія впала до рекордного мінімуму понад 90 за долар на тлі наслідків війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
На тлі загострення економічних наслідків війни РФ проти України, а також внаслідок затримки у підписанні важливого торговельного договору з США індійська рупія пробила чергове "дно".
Аналітики зазначають, що ситуацію ускладнює і відсутність активного втручання з боку центрального банку Індії, який останніми тижнями майже не стримував падіння курсу. Додатковий тиск створюють відпливи іноземного капіталу з індійських акцій, що ще більше знижує попит на рупію.
Економісти попереджають, що така тенденція може підвищити вартість імпортних товарів, вплинути на інфляцію та знизити купівельну спроможність населення.
Водночас уряд Індії працює над заходами для стабілізації курсу рупії, включаючи можливі валютні інтервенції та заохочення іноземних інвесторів залишатися на ринку. Експерти радять бізнесу та приватним особам уважно стежити за коливаннями курсу і планувати витрати відповідно до поточної ситуації.
Незважаючи на тимчасові труднощі, економісти вважають, що довгострокова стабілізація можлива за умов вирішення глобальних торговельних питань та нормалізації зовнішньоекономічних відносин.
Курс рупії в 2025 році
Нагадаємо, що у 2025‑му рупія показала себе як одна з найслабших валют Азії. Аналітики називають кілька ключових причин цього падіння.
Наприклад, інвестори покидають індійські ринки, що зменшує попит на національну валюту та сприяє її знеціненню.
Крім того, Індія зазнала економічних та торгових втрат через співпрацю з Росією, особливо в контексті війни Росії проти України та санкційного тиску США та ЄС.
Так, через тісні відносини з Росією Вашингтон у 2025 році підвищив мита на більшість індійських товарів до 50%, включно з "додатковими" тарифами, пов’язаними з покупками російських енергоносіїв та озброєння.
Правда, 10 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що він знизить ставки мит на імпорт з Індії у зв'язку зі скороченням нею обсягів закупок російської нафти.
Зазначимо, що раніше Індія майже не закуповувала російську нафту, надаючи перевагу поставкам із країн Близького Сходу. Проте все змінилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і запровадження цінової стелі в 60 доларів за барель країнами "Великої сімки".