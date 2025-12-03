Индийская рупия упала до исторического минимума из-за войны РФ в Украине

Индийская рупия упала до рекордного минимума более 90 за доллар на фоне последствий войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

На фоне обострения экономических последствий войны РФ против Украины, а также вследствие задержки в подписании важного торгового договора с США индийская рупия пробила очередное "дно".

Аналитики отмечают, что ситуацию осложняет и отсутствие активного вмешательства со стороны центрального банка Индии, который в последние недели почти не сдерживал падение курса. Дополнительное давление создают оттоки иностранного капитала из индийских акций, что еще больше снижает спрос на рупию.

Экономисты предупреждают, что такая тенденция может повысить стоимость импортных товаров, повлиять на инфляцию и снизить покупательную способность населения.

В то же время правительство Индии работает над мерами для стабилизации курса рупии, включая возможные валютные интервенции и поощрение иностранных инвесторов оставаться на рынке. Эксперты советуют бизнесу и частным лицам внимательно следить за колебаниями курса и планировать расходы в соответствии с текущей ситуацией.

Несмотря на временные трудности, экономисты считают, что долгосрочная стабилизация возможна при условии решения глобальных торговых вопросов и нормализации внешнеэкономических отношений.