Индийская рупия упала до исторического минимума из-за войны РФ в Украине

Индия, Среда 03 декабря 2025 11:58
Индийская рупия упала до исторического минимума из-за войны РФ в Украине Иллюстративное фото: индийская рупия (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Индийская рупия упала до рекордного минимума более 90 за доллар на фоне последствий войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

На фоне обострения экономических последствий войны РФ против Украины, а также вследствие задержки в подписании важного торгового договора с США индийская рупия пробила очередное "дно".

Аналитики отмечают, что ситуацию осложняет и отсутствие активного вмешательства со стороны центрального банка Индии, который в последние недели почти не сдерживал падение курса. Дополнительное давление создают оттоки иностранного капитала из индийских акций, что еще больше снижает спрос на рупию.

Экономисты предупреждают, что такая тенденция может повысить стоимость импортных товаров, повлиять на инфляцию и снизить покупательную способность населения.

В то же время правительство Индии работает над мерами для стабилизации курса рупии, включая возможные валютные интервенции и поощрение иностранных инвесторов оставаться на рынке. Эксперты советуют бизнесу и частным лицам внимательно следить за колебаниями курса и планировать расходы в соответствии с текущей ситуацией.

Несмотря на временные трудности, экономисты считают, что долгосрочная стабилизация возможна при условии решения глобальных торговых вопросов и нормализации внешнеэкономических отношений.

Курс рупии в 2025 году

Напомним, что в 2025-м рупия показала себя как одна из самых слабых валют Азии. Аналитики называют несколько ключевых причин этого падения.

Например, инвесторы покидают индийские рынки, что уменьшает спрос на национальную валюту и способствует ее обесцениванию.

Кроме того, Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.

Так, из-за тесных отношений с Россией Вашингтон в 2025 году повысил пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения.

Правда, 10 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что он снизит ставки пошлин на импорт из Индии в связи с сокращением ею объемов закупок российской нефти.

Отметим, что ранее Индия почти не закупала российскую нефть, отдавая предпочтение поставкам из стран Ближнего Востока. Однако все изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину и введения ценового потолка в 60 долларов за баррель странами "Большой семерки".

